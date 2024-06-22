Содержащимся в СИЗО разрешат длительные свидания

Осужденным предоставят возможность краткосрочных и длительных свиданий в следственных изоляторах. Соответствующий документ подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Закон вступит в силу через 180 дней после публикации. Он принят во исполнение постановления Конституционного суда России.

Теперь осужденные смогут встретиться с родственниками и другими лицами, если у них есть письменное разрешение лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.

Помимо этого, право на длительное свидание такого гражданина, привлекаемого как подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель, может быть заменено на краткосрочное, а право на последнее — на телефонный разговор. Это осуществляется по просьбе самого осужденного.