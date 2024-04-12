Содержание зеленых насаждений в Казанском Кремле обойдется в 20,3 млн рублей

Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

На содержание зеленых насаждений на территории Казанского Кремля и откосов, прилегающих к музею-заповеднику, в этом году направят 20,3 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику нужно будет осуществлять широкий спектр работ: выкашивать газоны газонокосилкой, убирать скошенную траву, заниматься обрезкой кустов роз, обрезкой и прореживанием одиночных кустарников, удалением сухих ветвей деревьев, посадкой однолетних цветов, поливом, подкормкой, обработкой ядохимикатами против вредителей и пр.

Финансироваться работы будут из республиканского бюджета.