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Содержание зеленых насаждений в Казанском Кремле обойдется в 20,3 млн рублей
На содержание зеленых насаждений на территории Казанского Кремля и откосов, прилегающих к музею-заповеднику, в этом году направят 20,3 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документам, подрядчику нужно будет осуществлять широкий спектр работ: выкашивать газоны газонокосилкой, убирать скошенную траву, заниматься обрезкой кустов роз, обрезкой и прореживанием одиночных кустарников, удалением сухих ветвей деревьев, посадкой однолетних цветов, поливом, подкормкой, обработкой ядохимикатами против вредителей и пр.
Финансироваться работы будут из республиканского бюджета.
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