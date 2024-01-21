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Содержание региональных дорог в 25 районах Татарстана обойдется в почти 70 млн рублей
Зимнее и летнее содержание региональных дорог в 25 районах Татарстана обойдется в более 68 млн рублей. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет выполнять некоторые работы по содержанию трасс в Аксубаевском, Актанышском, Апастовском, Арском, Атнинском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Муслюмовском, Мензелинском, Нижнекамском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Сармановском, Тетюшском, Тукаевском, Тюлячинском и Черемшанском районах.
Контракт будет заключен до 31 декабря 2024 года. Он включает 18 видов работ: от вырубки кустарников на обочинах и выкоса травы до устройства противопожарных полос и очистки световозвращающих элементов, дорожных знаков, барьерного ограждения от снега и грязи.
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