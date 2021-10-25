Содержание дорог зимой в Бугульме будет вестись круглосуточно

Бугульминский район перешел на зимний режим содержания дорог. В связи с тем, что в ночное время уже преобладает минусовая температура и возможно образование гололедицы, специализированное предприятие «Бугульма Сервис» стало работать круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба Бугульминского района со ссылкой на руководителя исполкома города Михаила Конкова.

Содержание дворовых территорий в зимний период с помощью 13 единиц техники будут вести управляющие компании и ТСЖ.

ООО «Бугульма сервис» задействует при уборке дорог и тротуаров 21 спецтехнику.