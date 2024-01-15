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Экономика 15 января 2024 06:30

Содержание дорог в Высокогорском районе обойдется почти в 28 млн рублей

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Содержание дорог в Высокогорском районе обойдется почти в 28 млн рублей
Фото: © «Татар-информ»

Содержание 21,105 км дорог в Высокогорском районе обойдется в 27,7 млн рублей. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, контракт будет заключен на срок до 31 декабря 2026 года.

Заказчиком выступает «Татавтодор».

Исполнитель возьмет на себя круглогодичное содержание шести дорог общего пользования регионального значения: «Сухая Река — Берновые Ковали», «Сухая Рука — Берновые Ковали» — Семиозерка, подъезд к селу Шигали, подъездная автодорога к новым микрорайонам населенного пункта и две автодороги в них. Все они относятся к IV категории.

#дороги
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