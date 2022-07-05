Содержание «Ак Барс Арены» обходится в 306 млн рублей

Заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов раскрыл ТАСС, во сколько обходится ежегодное содержание казанского стадиона «Ак Барс Арена».

«Содержание объекта не обременяет республиканский бюджет. Содержание обходится в 306 миллионов рублей, из них 180 миллионов — из бюджета, 120 миллионов рублей — внебюджетные средства. Мы планируем увеличить количество привлекаемых внебюджетных средств. Объект полностью загружен», — сказал Шайхутдинов.

«Ак Барс Арена» была открыта 14 июня 2013 года как «Казань Арена» и является домашним стадионом футбольной команды «Рубин». Вместимость — 45 379 зрителей.