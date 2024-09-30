Соцжилье и рост налогового возврата: что предложил Минниханов на комиссии Госсовета РФ

За последние 4 года строительная отрасль выросла на 31,6%, введено 441 млн квадратных метров жилья

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За последние 4 года строительная отрасль выросла на 31,6%»

Первое заседание комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни» прошло сегодня в столице России. По словам вице-премьера страны Марата Хуснуллина, новый национальный проект соберет лучшие программы, направленные на улучшение жизни россиян.

«За последние 4 года строительная отрасль выросла на 31,6%. Мы не упали ни в один год. Каждый год, несмотря ни на пандемию, ни на начало СВО, ни на санкции, мы только прирастали», – отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что за это же время в стране введено 441 млн квадратных метров жилья. «Когда мы говорим, что хотим построить 1 млрд квадратных метров жилья и каждый пятый метр в стране будет новый, то 44% по этому показателю уже достигнуто. При этом ипотека достигла 25 трлн рублей. Это 10% от ВВП страны. Но надо сказать, что в развитых странах этот показатель достигает до 70%», – добавил вице-премьер.

По его словам, хорошие показатели и по состоянию дорог. Так, по агломерациям в стране – 82% дорог в нормативном состоянии, а к концу года этот показатель планируют довести до 85%. По поводу региональных дорог, целевой показатель составляет 50%, и он по стране уже перевыполнен на 3%, однако в 18 регионах еще не достигли нужного уровня.

Марат Хуснуллин: «По агломерациям в стране – 82% дорог в нормативном состоянии, а к концу года этот показатель планируют довести до 85%» Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы можем планировать вдолгую»

Переходя к параметрам нового нацпроекта, вице-премьер поделился, что бюджет уже определен на ближайшие 3 года. «Из плюсов – деньги предусмотрены на 6 лет, до 2030 года. То есть мы можем планировать вдолгую. Денег, конечно, всегда не хватает и хотелось бы больше, но для старта деньги есть», – отметил Хуснуллин.

Среди основных целей проекта он особо выделил достижение показателя обеспеченности жильем – 33 квадратных метра на одного жителя России. Для этого по стране необходимо ежегодно строить не менее 100 млн квадратных метров в год. «У нас уже есть регионы, которые строят по 1-2 квадратных метра на человека, но есть и те, где строят по 0,4 квадратного метра на человека», – отметил вице-премьер.

Что касается дорог, то самым важным он выделил снижение смертности в ДТП в 1,5 раза к 2030 году. Помимо этого, в рамках нового нацпроекта планируется выйти на нормативы в 85% по федеральным трассам. При этом в крупных агломерациях также необходимо держать показатель на уровне 85%.

«Необходимо построить 624 млн квадратных метров жилья (к 2030 году, – прим. Т-и), 124 млн квадратных метров нежилой недвижимости, вовлечь огромное количество земельных участков, заниматься туристической инфраструктурой, обновить социальную инфраструктуру, обновить общественный транспорт и оценить все мощности головных сооружений: вода, тепло, электричество», – заключил Хуснуллин, добавив, что целому ряду регионов и населенных пунктов это становится основным фактором сдерживания дальнейшего развития.

Рустам Минниханов: «Регионам совместно с Правительством необходимо выработать стратегические решения по развитию населенных пунктов, которые не являются опорными» Фото: rais.tatarstan.ru

В состав нового нацпроекта войдут 12 федеральных проектов

В свою очередь, Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни», напомнил, что основная тема текущего заседания – формирование нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в состав которого войдут 12 федеральных проектов. По его словам, особое внимание в нем будет уделено опорным населенным пунктам.

«Важно обеспечить сбалансированное развитие новой инфраструктуры в опорных пунктах во избежание чрезмерной перегрузки с учетом уже созданной инфраструктуры для существующей застройки и действующих производств, а также для оптимизации бюджетных расходов. Здесь нужно сделать акцент на модернизацию и ремонт существующих объектов, а не только на строительство новых», – подчеркнул Раис Татарстана.

При этом он отметил, что не все силы необходимо бросать на опорные пункты, ведь вне этих населенных пунктов в стране сегодня проживает около 40 млн жителей страны.

«Регионам совместно с Правительством необходимо выработать стратегические решения по развитию населенных пунктов, которые не являются опорными, синхронизировать их с другими национальными проектами, например с программой развития села», – подчеркнул Минниханов.

«По итогам прошлого года в России введено свыше 110 млн квадратных метров жилья. При этом темпы создания социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры отстают от объемов жилищного строительства» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Темпы создания инфраструктуры отстают от объемов жилищного строительства»

Еще одной крупной задачей Раис РТ выделил разработку мастер-планов для 200 городов и агломераций, добавив, что регионы уже работают в данном направлении. В пример он привел Татарстан, где завершена разработка мастер-плана Казанской агломерации и ведется работа по Камской агломерации.

«Следующий федеральный проект – “Жилье”. В последние годы активными темпами растет жилищное строительство. По итогам прошлого года в России введено свыше 110 млн квадратных метров жилья. При этом темпы создания социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры отстают от объемов жилищного строительства», – уточнил Рустам Минниханов.

По этому вопросу он также привел в пример республику. По его словам, в рамках нацпроектов и госпрограмм в 2021 году в Татарстане планировали ввести 3 млн квадратных метров жилья. При этом было запланировано только две новые школы, два пристроя, один садик и две поликлиники, хотя на такой объем должно было быть 48 детских садов 18 школ и 9 поликлиник.

Для обеспечения доступности жилья также важно строить социальное жилье, в том числе без права приватизации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Снижение доступности жилья из-за отмены льготной ипотеки и повышения «ключа»

«Учитывая, что сегодня в результате увеличения площади построенных квартир растет обеспеченность жильем, нужно пересмотреть нормативы строительства социальной инфраструктуры исходя из количества зарегистрированных проживающих людей, а не объемов вводимых квадратных метров», – перешел к следующему вопросу Минниханов.

Еще одним важным моментом он выделил себестоимость строительства социальных объектов. Раис Татарстана отметил, что регулярные изменения нормативов ведут к перепроектированию типовых объектов и, соответственно, к удорожанию.

«После 2019 года были существенно пересмотрены нормативы», – напомнил Минниханов и предложил снизить существующие нормативы и учитывать в них не площадь строительства, а их объемы. Он также предложил установить мораторий на пересмотр нормативных сроков.

По поводу ипотеки Раис Татарстана подчеркнул, что благодаря федеральным мерам поддержки по льготным ипотечным кредитам строительная отрасль вышла на рекордные темпы ввода жилья. Однако после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки наблюдается снижение доступности жилья, особенно в крупных городах, из-за чего необходимо найти новые инструменты для обеспечения платежеспособного спроса на жилье.

Одним из вариантов его увеличения может стать пересмотр параметров возврата имущественного налогового вычета, который сейчас составляет не более 260 тыс. рублей.

Завершая выступление, Минниханов отметил, что для обеспечения доступности жилья также важно строить социальное жилье, в том числе без права приватизации, и предложил проработать механизмы строительства такого жилья, а также требования к его получателям.