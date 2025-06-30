Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля

Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, после которых малообеспеченные россияне смогут открывать социальные вклады и счета, станут менее доступными кредиты, вырастут в цене ЖКУ, а семьям погибших участников СВО будет проще получить наследство. Разбор значимых июльских новелл – в обзоре «Татар-информа».





С 1 июля в России заработает новый банковский продукт — социальные вклады и счета

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для малообеспеченных россиян вводятся социальные вклады

С 1 июля в России заработает новый банковский продукт – социальные вклады и счета. Они предназначены только для граждан, получающих помощь от государства как малоимущие.

Максимальный лимит – 50 тыс. рублей. Ставка по соцвкладу должна быть равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, ставка по социальному счету – не меньше половины ключевой ставки Банка России. Специальные условия действуют до тех пор, пока гражданин получает поддержку государства.

«Этот закон был принят Госдумой еще в прошлом году, чтобы открыть новые возможности для граждан с невысокими доходами, которые получают господдержку. Им будет предоставлена возможность открыть особые вклады на особых условиях», – сказал «Татар-информу» депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.

По его словам, открыть социальные вклады пока можно в 13 банках, но с 2027 года этот список будет расширен. Вклады будут застрахованы, а все взаимодействие будет осуществляться через Госуслуги. Открыть такой вклад можно будет только онлайн сроком на один год с возможностью продления, если вкладчик продолжит получать помощь от государства как малоимущий. Все операции по социальному банковскому счету будут осуществляться только в рублях с использованием карты «Мир».

С 1 июля россиян ждут более строгие требования банков при оформлении ипотеки и автокредитов Фото: © Александр Кондратюк / РИА Новости

Нововведение «Татар-информу» прокомментировал и председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступивший его инициатором.

«Законопроект был подготовлен мною с коллегами по обеим палатам парламента.

Социальные вклады и счета предназначены для граждан, которые получают меры социальной поддержки от государства и чей доход ниже прожиточного минимума. Каждый человек сможет открыть только один социальный вклад и один социальный счет. Средства можно снимать без потери процентов, сами проценты начисляются ежемесячно.

Задача социальных вкладов в том, чтобы поддержать малообеспеченных граждан, дать им возможность не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это хорошая альтернатива хранению денег «под подушкой». Новый инструмент будет способствовать формированию культуры сбережений среди социально незащищенных граждан, помогая приумножать накопления.

«Задача социальных вкладов в том, чтобы поддержать малообеспеченных граждан, дать им возможность не только сохранить, но и приумножить свои сбережения» Фото: © Евгений Биятов / РИА Новости

Для банков привлечение средств на социальные вклады увеличит ресурсную базу, средства могут быть использованы для кредитования экономики и инвестирования в приоритетные проекты. Таким образом, социальные вклады – это важный шаг в развитии адресной поддержки и устойчивого развития экономики страны», – подчеркнул Аксаков.

Кредиты станут менее доступными, а банкам запретят запрашивать кредитную историю заемщиков

С 1 июля россиян ждут более строгие требования банков при оформлении ипотеки и автокредитов. Это связано с новыми макропруденциальными лимитами, которые вводит Центробанк РФ. Банкам запретят активно кредитовать заемщиков с высокой долговой нагрузкой – тех, у кого на выплаты уходит значительная часть дохода. Эксперты ожидают, что новелла снизит уровень закредитованности россиян, но вместе с тем усложнит доступ к займам для менее обеспеченных граждан.

Также с 1 июля банки и микрофинансовые организации не смогут запрашивать данные из бюро кредитных историй, чтобы оценить долговую дисциплину заемщиков. Теперь можно использовать только информацию от налоговой службы и с портала Госуслуг.

На Госуслугах можно будет подать ходатайства, жалобы, заявления и получать процессуальные документы Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости

Обжаловать штрафы ГИБДД и выдворение можно будет через Госуслуги

С 1 июля вступает в силу закон об электронном документообороте и дистанционном участии в производстве по делам об административных правонарушениях. Отныне подавать ходатайства, жалобы, заявления и получать процессуальные документы можно будет на Госуслугах.

«В целом это долгожданный и позитивный шаг, давно назревший в правоприменительной практике. Подобный формат уже работает в арбитражном судопроизводстве (система «Мой Арбитр») и доказал свою эффективность. Теперь такая возможность появляется и в административной юрисдикции – где чаще всего идут споры между гражданами и государством. Это движение к более доступному, справедливому и оперативному правосудию», – сообщила «Татар-информу» заслуженный юрист Людмила Айвар.

Наиболее ощутимое облегчение, по ее мнению, наступит в делах об:

обжаловании штрафов ГИБДД и камер фотовидеофиксации;

выдворении и миграционных спорах (в том числе по линии МВД, ФМС);

спорах с надзорными органами (Роспотребнадзор, Росреестр, Роскомнадзор);

митингах и публичных мероприятиях, где важно быстро подать доказательства и ходатайства;

обжаловании решений органов местного самоуправления или административных комиссий.

С 5 июля вступает в силу закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов Фото: © «Татар-информ»

Уголовное наказание за фиктивное ИП и дропперство

С 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей, в том числе через подставных лиц. Виновным грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 3 лет. Тем, кто впервые совершил преступление и помог следствию, наказание могут смягчить или отменить.

Также с 5 июля вступает в силу закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов – тех, кто умышленно передает данные своей банковской карты за вознаграждение или оформляет карты для обналичивания украденных денег. Предусматривается лишение свободы сроком до 3 лет для самих дропперов и до 6 лет для организаторов такой деятельности. К ответственности не будут привлекаться те, кто передал данные бесплатно, – например, по незнанию или под давлением.

Наследственное дело теперь будет открываться по дате составления акта о смерти, даже если она отличается от даты самой смерти Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Наследство для семей погибших участников СВО – без суда

С 15 июля 2025 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, благодаря которым упрощается процедура вступления в наследство для семей погибших участников СВО.

Наследственное дело теперь будет открываться по дате составления акта о смерти, даже если она отличается от даты самой смерти. Это устранит необходимость судебного установления сроков и ускорит доступ к наследуемому имуществу.

Традиционно 1 июля произойдет плановое увеличение коммунальных тарифов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Повышение тарифов ЖКХ и усиленная защита персональных данных

Традиционно 1 июля в России произойдет плановое увеличение коммунальных тарифов. Конкретные цифры зависят от региона. Например, в Татарстане плата за ЖКУ вырастет на 17,5−22,3% в зависимости от муниципалитета. Подорожают электричество, отопление, водоотведение, холодная и горячая вода, вывоз мусора.

С 1 июля вступает в силу закон, усиливающий защиту персональных данных сотрудников правоохранительных и специальных органов – ФСБ, СВР, МВД, ФСО, а также судей, свидетелей и других участников уголовных дел. Их данные теперь можно будет обрабатывать только в особом порядке. Нововведение будет работать на безопасность этих категорий граждан и предотвращение утечек.