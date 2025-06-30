Соцвклады под максимальный процент и повышение тарифов ЖКХ: новое в законах июля
Оформить социальный вклад до 50 тыс. рублей можно через Госуслуги с 1 июля
Завтра вступят в силу изменения в законы и нормативные правовые акты, после которых малообеспеченные россияне смогут открывать социальные вклады и счета, станут менее доступными кредиты, вырастут в цене ЖКУ, а семьям погибших участников СВО будет проще получить наследство. Разбор значимых июльских новелл – в обзоре «Татар-информа».
Для малообеспеченных россиян вводятся социальные вклады
С 1 июля в России заработает новый банковский продукт – социальные вклады и счета. Они предназначены только для граждан, получающих помощь от государства как малоимущие.
Максимальный лимит – 50 тыс. рублей. Ставка по соцвкладу должна быть равна максимальной ставке по вкладам физлиц в конкретном банке сроком до одного года, ставка по социальному счету – не меньше половины ключевой ставки Банка России. Специальные условия действуют до тех пор, пока гражданин получает поддержку государства.
«Этот закон был принят Госдумой еще в прошлом году, чтобы открыть новые возможности для граждан с невысокими доходами, которые получают господдержку. Им будет предоставлена возможность открыть особые вклады на особых условиях», – сказал «Татар-информу» депутат Государственной Думы РФ Айрат Фаррахов.
По его словам, открыть социальные вклады пока можно в 13 банках, но с 2027 года этот список будет расширен. Вклады будут застрахованы, а все взаимодействие будет осуществляться через Госуслуги. Открыть такой вклад можно будет только онлайн сроком на один год с возможностью продления, если вкладчик продолжит получать помощь от государства как малоимущий. Все операции по социальному банковскому счету будут осуществляться только в рублях с использованием карты «Мир».
Нововведение «Татар-информу» прокомментировал и председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступивший его инициатором.
«Законопроект был подготовлен мною с коллегами по обеим палатам парламента.
Социальные вклады и счета предназначены для граждан, которые получают меры социальной поддержки от государства и чей доход ниже прожиточного минимума. Каждый человек сможет открыть только один социальный вклад и один социальный счет. Средства можно снимать без потери процентов, сами проценты начисляются ежемесячно.
Задача социальных вкладов в том, чтобы поддержать малообеспеченных граждан, дать им возможность не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Это хорошая альтернатива хранению денег «под подушкой». Новый инструмент будет способствовать формированию культуры сбережений среди социально незащищенных граждан, помогая приумножать накопления.
Для банков привлечение средств на социальные вклады увеличит ресурсную базу, средства могут быть использованы для кредитования экономики и инвестирования в приоритетные проекты. Таким образом, социальные вклады – это важный шаг в развитии адресной поддержки и устойчивого развития экономики страны», – подчеркнул Аксаков.
Кредиты станут менее доступными, а банкам запретят запрашивать кредитную историю заемщиков
С 1 июля россиян ждут более строгие требования банков при оформлении ипотеки и автокредитов. Это связано с новыми макропруденциальными лимитами, которые вводит Центробанк РФ. Банкам запретят активно кредитовать заемщиков с высокой долговой нагрузкой – тех, у кого на выплаты уходит значительная часть дохода. Эксперты ожидают, что новелла снизит уровень закредитованности россиян, но вместе с тем усложнит доступ к займам для менее обеспеченных граждан.
Также с 1 июля банки и микрофинансовые организации не смогут запрашивать данные из бюро кредитных историй, чтобы оценить долговую дисциплину заемщиков. Теперь можно использовать только информацию от налоговой службы и с портала Госуслуг.
Обжаловать штрафы ГИБДД и выдворение можно будет через Госуслуги
С 1 июля вступает в силу закон об электронном документообороте и дистанционном участии в производстве по делам об административных правонарушениях. Отныне подавать ходатайства, жалобы, заявления и получать процессуальные документы можно будет на Госуслугах.
«В целом это долгожданный и позитивный шаг, давно назревший в правоприменительной практике. Подобный формат уже работает в арбитражном судопроизводстве (система «Мой Арбитр») и доказал свою эффективность. Теперь такая возможность появляется и в административной юрисдикции – где чаще всего идут споры между гражданами и государством. Это движение к более доступному, справедливому и оперативному правосудию», – сообщила «Татар-информу» заслуженный юрист Людмила Айвар.
Наиболее ощутимое облегчение, по ее мнению, наступит в делах об:
- обжаловании штрафов ГИБДД и камер фотовидеофиксации;
- выдворении и миграционных спорах (в том числе по линии МВД, ФМС);
- спорах с надзорными органами (Роспотребнадзор, Росреестр, Роскомнадзор);
- митингах и публичных мероприятиях, где важно быстро подать доказательства и ходатайства;
- обжаловании решений органов местного самоуправления или административных комиссий.
Уголовное наказание за фиктивное ИП и дропперство
С 5 июля вводится уголовная ответственность за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей, в том числе через подставных лиц. Виновным грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до 3 лет. Тем, кто впервые совершил преступление и помог следствию, наказание могут смягчить или отменить.
Также с 5 июля вступает в силу закон, которым устанавливается уголовная ответственность для дропперов – тех, кто умышленно передает данные своей банковской карты за вознаграждение или оформляет карты для обналичивания украденных денег. Предусматривается лишение свободы сроком до 3 лет для самих дропперов и до 6 лет для организаторов такой деятельности. К ответственности не будут привлекаться те, кто передал данные бесплатно, – например, по незнанию или под давлением.
Наследство для семей погибших участников СВО – без суда
С 15 июля 2025 года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс РФ, благодаря которым упрощается процедура вступления в наследство для семей погибших участников СВО.
Наследственное дело теперь будет открываться по дате составления акта о смерти, даже если она отличается от даты самой смерти. Это устранит необходимость судебного установления сроков и ускорит доступ к наследуемому имуществу.
Повышение тарифов ЖКХ и усиленная защита персональных данных
Традиционно 1 июля в России произойдет плановое увеличение коммунальных тарифов. Конкретные цифры зависят от региона. Например, в Татарстане плата за ЖКУ вырастет на 17,5−22,3% в зависимости от муниципалитета. Подорожают электричество, отопление, водоотведение, холодная и горячая вода, вывоз мусора.
С 1 июля вступает в силу закон, усиливающий защиту персональных данных сотрудников правоохранительных и специальных органов – ФСБ, СВР, МВД, ФСО, а также судей, свидетелей и других участников уголовных дел. Их данные теперь можно будет обрабатывать только в особом порядке. Нововведение будет работать на безопасность этих категорий граждан и предотвращение утечек.