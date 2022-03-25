За год предприятия РТ получили 70,5 млн рублей субсидии за трудоустройство безработных

За прошлый год предприятиям Татарстана выплачено 70,5 млн рублей субсидии за трудоустройство безработных. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования РФ по РТ Фердинат Закиров.

Выплаты проводились с мая 2021 года и предоставлялись страхователям из Татарстана, трудоустроившим зарегистрированных в службах социальной защиты безработных граждан. В 2021 году субсидии перечислены 41 работодателю по 260 работникам.

Спикер отметил, что работодатели, трудоустроившие безработных граждан в 2021 году, но не подавшие по каким-либо причинам заявления на выплату субсидий, могут подать заявление в текущем году. Выплаты им будут произведены в полном объеме. Работодатели, успевшие получить только часть субсидий в 2021 году, получат оставшуюся часть в 2022 году по ранее поданному заявлению.

В феврале 2021 года Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки безработных россиян, в том числе субсидирование их приема на работу.