Соцслужбы Татарстана за 10 месяцев доставили на медосмотр 49,6 тыс. пожилых сельчан

За 10 месяцев этого года в медицинские организации доставлены 49,6 тыс. пожилых сельчан из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«С 2019 года в республике в рамках федерального проекта „Старшее поколение“ нацпроекта „Демография“ реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На сегодня система долговременного ухода внедрена во всех районах. Если в 2019 году услугами по долговременному уходу было охвачено 1,6 тыс. татарстанцев или 12 % от общего числа нуждающихся в социальном обслуживании пожилых людей, то в прошлом году эта цифра достигла 3,6 тыс. человек», — сказано в сообщении.

В 2019 году в медицинские организации из сельской местности были доставлены для прохождения медосмотра 36,6 тыс. человек, в 2020 году — 45,3 тыс. пожилых сельчан. В планах на текущий год увеличить данный показатель до 60,3 тыс. человек.

Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.