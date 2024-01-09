Соцсети и личные встречи: как молодежь Татарстана заинтересуют выборами президента

ЦИК и Минмолодежи РТ подписали сегодня в Казанском Кремле соглашение о сотрудничестве

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Впервые на президентских выборах в Татарстане смогут проголосовать 214 тыс. молодых людей

Молодежь – это большая категория избирателей, которой необходимо уделить особое внимание при подготовке будущих избирательных кампаний. Причем это очень активное сообщество, которое проявляет большой интерес ко всем процессам. Об этом перед церемонией подписания соглашения сообщил журналистам глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Впереди у нас большое событие – выборы Президента Российской Федерации. Порядка 86 тыс. молодых людей впервые придут на участки, 214 тыс. ребят будут впервые голосовать на президентских выборах, а всего у нас более 900 тыс. молодых избирателей. Мы не можем не уделить внимание этой категории и отдельно не проинформировать, не рассказать об их главном конституционном праве. Но они и сами проявляют большой интерес ко всей системе, поэтому это обоюдное движение навстречу», – отметил он.

Андрей Кондратьев: «Порядка 86 тыс. молодых людей впервые придут на участки, 214 тыс. ребят будут впервые голосовать на президентских выборах, а всего у нас более 900 тыс. молодых избирателей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

При этом обсуждается инициатива об объявлении этого года Годом молодого избирателя в Татарстане, что еще раз подчеркивает важность этой категории в грядущей кампании, добавил Кондратьев.

«Татарстан входит в большой избирательный цикл. Только в ближайшие три года нам предстоит четыре процедуры голосования. Повышение электоральной культуры и активности среди молодежи, которая всегда была одной из самых активных категорий населения, для нас крайне важно. Мы запланировали ряд системных мероприятий, среди которых встречи, конференции, круглые столы, выезды в муниципальные образования и многое другое. Для ребят важно знать, какие сегодня у них есть конституционные права, возможности голосовать, как правильно расставить приоритеты и какие есть особенности и регламенты в самой процедуре», – заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Ринат Садыков: «Мы запланировали ряд системных мероприятий, среди которых встречи, конференции, круглые столы, выезды в муниципальные образования и многое другое» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Важно качественное присутствие в социальных сетях»

На встрече с лидерами и активистами молодежных организаций республики, которая прошла перед подписанием документа, Ринат Садыков отметил, что, по его мнению, повышать культуру и электоральную активность молодежи нужно через интернет и социальные сети. При этом важно проводить и очные встречи с ребятами, потому что именно в живом диалоге можно эффективнее всего рассказать обо всех деталях и подробностях избирательного права.

Андрей Кондратьев особое внимание в вопросе взаимодействия в интернете уделил борьбе с фейками. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

«Мы уже провели несколько избирательных кампаний, когда ежедневно в сети появлялось огромное количество фейковых информационных сообщений. Мы делаем все возможное для борьбы с ними. Открыт информационно-справочный центр, работают федеральный и республиканский телефоны для обращений, наш сайт и телеграм-канал. Там можно получить всю достоверную информацию. Призываю всех наших избирателей доверять только официальным источникам», – подчеркнул глава ЦИК РТ.

В этом вопросе большим подспорьем могут стать именно молодежные общественные организации, которые могут быстро и напрямую рассказывать о том, где фейковые сообщения, а где нет.

Шамиль Якупов (слева): «Сейчас не хватает диалога и общения со студентами по поводу выборов. Как правило, это самая острая и современная категория избирателей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Жизнь любого студента начинается с выборов»

После подписания самого соглашения лидеры и активисты молодежных организаций получили возможность задать вопросы официальным лицам. Одним из первых слово взял президент Лиги студентов РТ Шамиль Якупов, который выразил поддержку такому сотрудничеству и рассказал о том, как учащиеся относятся к выборам.

«Жизнь любого студента начинается с выборов. Когда он 1 сентября приходит в учебное заведение, сразу выбирается староста. Кроме того, почти в каждом вузе и колледже есть сообщества, лидеров которых определяют сами ребята. Поэтому очень важно, чтобы студенты, которые зачастую впервые будут голосовать на выборах президента, чтобы они тоже влияли на будущее нашей Родины», – сказал он.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Якупов добавил, что сейчас стоит задача максимально широко рассказать студенческому сообществу об их главных конституционных правах, процедуре голосования и порядке проведения всей кампании.

«Сейчас не хватает диалога и общения со студентами по поводу выборов. Как правило, это самая острая и современная категория избирателей. Важно завоевать доверие, поэтому мы говорим о том, что сейчас будем совместно работать и общаться на эту тему», – заключил президент Лиги студентов РТ.

Напомним, что восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта текущего года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия РФ.

В ЦИК подали документы 15 кандидатов, причем четырем из них было отказано в регистрации. Таким образом, документы были приняты у 11 претендентов, в том числе у действующего главы государства Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. На данный момент уже допущены до выборов три кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР) и Николай Харитонов (от партии КПРФ).