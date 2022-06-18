Соцсеть «ВКонтакте» намерена запустить цифровые аватары пользователей

Социальная сеть «ВКонтакте» пообещала запустить цифровой аватар пользователя Vmoji, что должно стать первым шагом в построении виртуальной вселенной «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Новый цифровой аватар — это первый шаг в построении виртуальной вселенной „ВКонтакте“. Он станет проводником в новый мир и поможет стереть границы между людьми», —отметил технический директор компании Александр Тоболь.

По словам представителя руководства соцсети, в будущем аватар сможет заменять пользователя во время видеоконференций (например, при недостаточном качестве сети). Кроме того, в виртуальной вселенной «ВКонтакте» появятся решения на базе технологий NFT.

Новая функция будет называться Vmoji, ее работа будет основана на технологиях распознавания лиц и генеративных технологий машинного обучения соцсети. «Для пользователя аватар будет создаваться максимально просто, с помощью собственных технологий „ВКонтакте“ — достаточно загрузить фотографию или сделать селфи», — пояснили в компании.