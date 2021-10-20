Соцсеть Facebook получит новое название

Компания Facebook на следующей неделе собирается изменить название, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Verge.

«Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение „метавселенной“», — сообщает издание.

Глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить этот вопрос на ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября.

Отмечается, что новое название известно не всем из членов руководства компании, так как оно держится в секрете. Есть догадки, что оно может быть связано с Horizon — сетью виртуальных офисов, к которым можно подключиться в формате видеоконференции или с помощью шлема виртуальной реальности.

Facebook был основан в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом, которому также принадлежат сервисы Whats Up и Instagram.