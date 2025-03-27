В прошлом году 90 осужденных ИК-2 в Татарстане нашли работу благодаря соцработникам

В прошлом году 90 осужденных ИК-2 в Татарстане трудоустроились благодаря соцработникам. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе УФСИН по РТ.

Отметим, что Приказом ФСИН России от 2022 года 30 марта был объявлен Днем социального работника уголовно-исполнительной системы России. Эта профессия играет важную роль в пенитенциарной системе, являясь связующим звеном между заключенными и внешним миром.

Обязанности социального работника в исправительном учреждении аналогичны функциям гражданских специалистов. Социальная поддержка оказывается всем осужденным, испытывающим трудности с момента прибытия в учреждение и на протяжении всего срока отбывания наказания.

Фото: УФСИН по РТ

В прошлом году к соцработникам УИС обратились 152 осужденных колонии №2. Всем были даны подробные разъяснения, отметили в пенитенциарном ведомстве.

Кроме того, за прошедший год соцработники провели 48 занятий в рамках курсов подготовки осужденных к освобождению.

Также соцработники УИС в Татарстане помогли почетному донору России, отбывающему наказание, получить соответствующее удостоверение и выплаты. Выяснилось, что осужденный, отбывающий срок в ИК-2, ранее не смог самостоятельно оформить удостоверение «Почетный донор России». Социальные работники пенитенциарной системы помогли ему собрать необходимые документы, направить запросы и получить удостоверение, а также ежегодную денежную выплату.