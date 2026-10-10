Соцработники из Татарстана заняли три призовых места на всероссийском конкурсе

Три специалиста из Татарстана вошли в число призеров XV Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Церемония награждения победителей прошла в пятницу, 9 октября, на Всероссийской неделе охраны труда в Сириусе, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков поздравил победителей и отметил, что в этом году конкурс объединил более 3,6 тыс. специалистов. Всего организаторы получили 3 615 работ в 15 номинациях, а победителями стали 55 участников из 37 регионов страны.

По словам Котякова, конкурс проводят уже в 15-й раз, причем последние пять лет церемония подведения итогов проходит в рамках Всероссийской недели охраны труда. В этом году участники представили практики из всех регионов России – от Калининграда до Владивостока, а также из новых регионов страны. Одиннадцать региональных команд заявили свои проекты во всех номинациях.

Министр подчеркнул, что главная цель конкурса заключается не только в определении лучших специалистов, но и в поиске эффективных решений, распространении успешного опыта и повышении качества социального обслуживания в целом.

На федеральный этап после отбора жюри вышли 798 участников. Еще трех победителей в специальных номинациях определил банк ВТБ.

По три лучшие практики в 2026 году представили Алтайский край, Татарстан, Вологодская и Тульская области. В девяти регионах – Ставропольском и Краснодарском краях, Волгоградской, Иркутской, Мурманской, Рязанской, Самарской, Томской и Ульяновской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе – лучшими признали по две практики.

Еще по одной практике вошли в число победителей от Белгородской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Московской, Новгородской, Новосибирской, Свердловской, Смоленской, Тюменской и Ярославской областей, Красноярского, Приморского и Камчатского краев, республик Адыгея, Саха (Якутия), Удмуртия и Чувашия, Луганской Народной Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Всего на конкурс поступило 14 практик из новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

В случаях, когда несколько участников набрали одинаковое количество баллов, жюри решило присудить победу всем конкурсантам с равными результатами. Поэтому в некоторых номинациях вторые и третьи места разделили сразу несколько специалистов.

Татарстанские специалисты заняли призовые места в трех номинациях:

Альмира Зарипова, Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие», Набережные Челны – Победительница в номинации «Лучшая практика по предоставлению социальных услуг беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации»;