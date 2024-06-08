Соцработник Татарстана: Каждый день ощущаю важность своего труда

Умение заботиться о других, воспринимать чужую боль как свою — особый душевный дар, который есть не у каждого, уверена соцработник комплексного центра социального обслуживания населения «Доброе сердце» Черемшанского района Надежда Хмелева. По информации пресс-службы Минтруда РТ, в центре «Доброе сердце» она трудится с 2019 года.

«Моя работа заключается не только в физической помощи, но и в поддержке, любви и уважении к своим подопечным. Я очень люблю свою работу, поэтому всегда и по любой просьбе стараюсь прийти на помощь к тем, кто во мне нуждается», — заметила Надежда Хмелева.

Сейчас на обслуживании у соцработника находятся шесть пожилых людей. У каждого подопечного есть свои особенности характера и непростая судьба.

«За годы работы подопечные стали мне близкими и родными людьми. Они в свою очередь делятся жизненным опытом, дают дельные советы. Моя работа приносит мне положительные эмоции, радость и удовлетворение», — отметила Хмелева.

По словам соцработника, самым главным для нее является то, чтобы пожилые люди не чувствовали себя одинокими и никому не нужными.

«Каждый день я ощущаю важность своего труда, ощущаю, что во мне нуждаются люди, с которыми я работаю, и это бесценное чувство», — заключила Надежда Витальевна.

Восьмого июня — День социального работника. Это профессиональный праздник людей, оказывающих социально-реабилитационные услуги людям, нуждающимся в посторонней помощи. В этот день «Татар-информ» публикует серию историй про соцработников Татарстана.