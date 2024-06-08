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Соцработник «Островка надежды» использует технологии игротерапии
Екатерина Климовская трудится соцработником комплексного центра социального обслуживания «Островок надежды» в селе Верхний Услон с 2021 года. С первых дней работы молодой специалист сумела найти индивидуальный подход к каждому подопечному.
По данным пресс-службы Минтруда РТ, на обслуживание у Екатерины Юрьевны сейчас находятся десять человек. Все они — пожилые люди и инвалиды. Соцработник проявляет себя на работе только с положительной стороны: ее любят подопечные, а коллеги считают старательной и ответственной.
Основное внимание в своей работе Климовская уделяет проблемам преодоления социального одиночества, старается развивать у подопечных творческую и физическую активность. Соцработник использует в работе современные технологии: гарденотерапию, нейробику — аэробику для мозга, игротерапию и изотерапию. Она регулярно проводит для пожилых людей и инвалидов занятия по физкультуре в помещении и на свежем воздухе.
Восьмого июня — День социального работника. Это профессиональный праздник людей, оказывающих социально-реабилитационные услуги людям, нуждающимся в посторонней помощи. В этот день «Татар-информ» публикует серию историй про соцработников Татарстана.
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