Соцработник центра «Забота» о подопечных: «Они стали для меня родными людьми»

Соцработник комплексного центра социального обслуживания населения «Забота» Новошешминского района Татарстана Мария Ханжина имеет солидный стаж работы — около 20 лет. За это время у нее скопилось множество благодарственных писем от подопечных за отзывчивость, заботу и преданность своему делу.

Как сообщает пресс-служба Минтруда РТ, у соцработника на данный момент шесть подопечных. Это пенсионеры в возрасте от 64 до 90 лет, и каждый из них нуждается в помощи. Большинство — лежачие, тяжелобольные люди со своими проблемами и особенностями. Найти подход к каждому — часть работы Ханжиной.

Рабочий день Марии начинается в восемь часов утра. График посещений уже составлен. Есть пенсионеры, которым уход требуется ежедневно, к другим она приходит всего несколько раз в неделю, а к кому-то — и несколько раз за день.

А еще раз в месяц, в день начисления пенсии, Мария ходит по магазинам, покупает для своих подопечных продукты, лекарства, одноразовые пеленки, иногда одежду. Она уже знает о предпочтениях своих клиентов в еде и по возможности их балует.

Мария Семеновна помогает пожилым людям принимать пищу, проводит необходимые гигиенические процедуры.

«Наши клиенты нуждаются в заботе и поддержке. Иногда даже сама переживать начинаю, а вдруг что-то не то сказала, что-то не так сделала. Я к ним очень привязана, они стали для меня близкими, даже родными людьми. Найти себя в этой профессии сможет не каждый. Здесь нужна не только любовь к людям, но и стальные нервы», — подчеркнула Мария Ханжина.

Восьмого июня отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник людей, оказывающих социально-реабилитационные услуги людям, нуждающимся в посторонней помощи. Накануне праздника «Татар-информ» публикует серию историй про соцработников.