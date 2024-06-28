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Садыков: Молодые люди в три раза реже говорят, что хотят уехать из Татарстана
В течение двух лет в Татарстане в три раза снизилось число молодых людей, которые хотят уехать из региона и России в целом. Данными таких соцопросов поделился министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Мы провели соцопрос среди 1,5 тыс. студентов Татарстана на тему патриотизма. За последние два года число желающих покинуть республику и страну в целом снизилось с 30%, которые рассматривали такую возможность, до 10%. Это говорит о том, что мы работаем в правильном направлении», – сообщил министр.
Он пояснил, что в этом году Минмолодежи РТ проведет ряд крупных социальных опросов среди молодых людей. Результаты лягут в основу стратегии развития молодежной политики Татарстана на 2025-2030 годы.
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