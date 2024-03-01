Соцопрос: Явка на выборах Президента России в Татарстане может составить 85%

Согласно соцопросам, явка на выборах Президента России в Татарстане может составить 85%. Исследования проведены в начале февраля. Об этом сообщила заместитель директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

«Но после послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию мы делаем осторожные прогнозы, что, скорее всего, явка будет еще выше», — заявила спикер на заседании экспертного клуба «Волга».

По словам Ефловой, за Владимира Путина (самовыдвиженец) планируют проголосовать 79% опрошенных, за Николая Харитонова (КПРФ) — 4,6%, за Леонида Слуцкого (ЛДПР) — 3,9%, за Владислава Даванкова (партия «Новые люди») — 1,5%.

«В рамках опроса были заданы дополнительные вопросы, которые касаются оценки деятельности нынешнего Президента России. Высоко оценивают деятельность Путина 71% жителей республики. Это достаточно высокий процент. И это показало его послание. То есть было продемонстрировано, что сделано, какие планы на ближайшие годы», — добавила она.

Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин уточнил, что по регионам эти цифры не очень отличаются. «Потому что консолидация общественного мнения находится на уровне близкой к 80%», — выразил уверенность он.

Проголосовать на восьмых по счету выборах Президента России можно будет 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустил до выборов четырех кандидатов.