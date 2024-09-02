Соцопрос выявил предпочтения татарстанцев на грядущих выборах в Госсовет РТ

В преддверии выборов в Государственный Совет Татарстана в республике провели соцопрос. Исследование выявило, каким партиям отдают предпочтение разные группы избирателей и каково положение партий в разных населенных пунктах региона.

Опрос среди пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» проводило АНО «Единый оператор адресных коммуникаций» с 27 по 31 августа 2024 года. В исследовании участвовали 1220 жителей Республики Татарстан в возрасте от 18 лет.

Согласно его результатам, в выборах 8 сентября планируют принять участие 69% респондентов, 12% планируют определиться ближе к дате, 15% заявили, что не будут голосовать, а 4% затруднились с ответом.

Из ответивших положительно на первый вопрос 70,8% заявили, что отдают предпочтение «Единой России». Чаще всего поддержку партии оказывали семейные татарстанцы с детьми, работники бюджетных организаций и жители республики в возрасте от 55 лет.

О том, что планируют выбрать КПРФ, заявили 10,1% участников опроса. Большинству из них оказалось 65 и более лет. Наибольшую популярность эта партия имеет в Набережных Челнах.

Партия «Новые люди» по итогам опроса набрала 4,5% голосов. Ей отдают предпочтение, как правило, жители РТ в возрасте от 18 до 34 лет. Большинство из них казанцы, учащиеся, бизнесмены и предприниматели. Часть из тех, кто назвал эту партию, призналась, что не планирует участвовать в голосовании.

Чуть меньше, 4,4%, набрала ЛДПР. Чаще всего за нее отдавали голоса неквалифицированные рабочие, временно не работающие, безработные и служащие без высшего образования. Часть из них, как и в предыдущем случае, заявила, что не пойдет на выборы 8 сентября.

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по итогам опроса набрала 2,9% голосов.

В разрезе городов в Казани второе место поделили между собой партии КПРФ, ЛДПР и «Новые люди», в Набережных Челнах после партии «Единая Россия» разместилась КПРФ, третье место занимают «Новые люди». В Альметьевске и Нижнекамске на второй строчке оказались КПРФ и ЛДПР.

«Единая Россия», по данным соцопроса, стала лидером во всех городах республики. В сельской местности и малых городах ее поддержали 80 и 82% избирателей, в Казани — 64%.

«Половозрастное и распределение выборки по географии соответствует данным Федеральной службы государственной статистики. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%», — сообщают авторы исследования.

Респондентам задавались следующие вопросы:

— «8 сентября пройдут выборы в Государственный Совет Республики Татарстан. Примере ли в них участие или нет?» (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных):

точно примут участие — 40%;

скорее приму участие — 29%;

скорее не примут участие — 5%;

точно не примут участие — 10%;

определятся ближе к дате — 12%;

затруднились ответить — 4%.

— «Если бы выборы в Государственный Совет Республики Татарстан проходили в ближайшее воскресенье, за какую партию вы бы, скорее всего, проголосовали?» (закрытый вопрос, один ответ, среди намеренных принять участие в выборах):

«Единая Россия» — 70,8%;

КПРФ — 10,1%;

«Новые люди» — 4,5%;

ЛДПР — 4,4%;

Справедливая Россия — 2,9%;

Приду и испорчу бюллетень — 0,3%;

Затрудняюсь ответить — 7%.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.