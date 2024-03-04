Соцопрос: Около 85% татарстанцев готовы пойти на выборы Президента России

Порядка 85% татарстанцев готовы прийти на выборы Президента России в марте этого года, при этом 61% заявили, что обязательно поучаствуют. Данными такого соцопроса на пресс-конференции в «Татар-информе» поделилась доктор социологических наук, замдиректора по научной деятельности ‎ИСФНиМК КФУ Мария Ефлова.

«По результатам опроса порядка 85% татарстанцев готовы пойти на выборы 15-17 марта. Из нимх порядка 80% готовы проголосовать за кандидатуру Владимира Путина, за Николая Харинтонова – 5%, за Леонида Слуцкого – 3%, за Владислава Даванкова – 2% и на сегодняшний день порядка 10% еще не определились с выбором», - сообщила спикер.

Она подчеркнула, что этот соцопрос среди 1,5 тыс. жителей республики прошел до двух важных событий: послания Президента Федеральному собранию и визита Владимира Путина в Казань. По ее словам, после этого ожидается рост поддержки действующего главы государства.

В целом по стране, согласно телефонному опросу ВЦИОМ, 86% граждан осведомлены о грядущих выборах, а прийти и проголосовать готовы 77%, добавил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ, член общественного комитета при МЧС России Кирилл Родин.

«Как подсказывает опыт, по мере развития информационная кампания, чем ближе будет сама дата выборов, явка подрастает. При этот в опросе среди жителей страны мы выяснили, что Владимира Путина планируют поддержать 79% избирателей, на втором месте Николай Харитонов и Владислав Даванков – по 4%, а на третьем Леонид Слуцкий и ответ “приду и испорчу бюллетень” – около 3%, при этом 8% не определились с выбором», - пояснил он.

При этом он заявил, что процент явки на грядущие выборы, в среднем по стране, заметно выше предыдущего цикла. Он связал это с тем, что общество консолидировалось вокруг действующего лидера, а также развитию системы голосования, которая теперь позволяет заполнить бюллетень удаленно, а также посетить участок в один из трех дней.