«Соцконтракт и снижение безработицы»: Минтруд РТ отчитался о выполнении публичных задач

Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ выполнило все публично сформированные цели и задачи на 2021 год. Об этом сообщила сегодня председатель комиссии Общественной палаты РТ по социальным вопросам и благотворительности Маргрита Максимова на общественном обсуждении результатов работы министерства за год на конференции в онлайн-режиме.

«Работа ведется постоянно. Даже если какие-то цифры стоят на одном пороге, это тоже неплохо. Это говорит о том, что не спускаемся, а поддерживаем уровень работы. По каким-то параметрам показатели растут. Предлагаю считать, что публичные цели на 2021 год выполнены», - сказала она.

На прошлый год для министерства было сформировано шесть целей и задач. О них напомнил первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Рустем Валиуллов. Во-первых, это борьба с бедностью, сокращение численности граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, не менее чем на 25 тыс. человек. Участники совещания отметили такую действенную меру по борьбе с бедностью, как социальный контракт. Данная мера поддержки активно реализуется в республике. Вторая задача Минтруда РТ заключалась в недопущении роста регистрируемой безработицы свыше 1,5% от численности рабочей силы.

«В течение 2021 года мы наблюдали снижение регистрируемой безработицы. В среднем численность рабочей силы составила более 2,5 млн человек, из них 1,9 млн человек были заняты в экономике, что превышает допандемийный уровень. Уровень занятости населения составил 62,3 %. С начала 2021 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, уменьшилась на 27,3 тыс. и составила 11,4 тыс. человек», - отметил Валиуллов.

В-третьих, предполагалось создание условий для получения гражданами услуг в электронном виде. Планировалось довести к концу 2021 года долю электронных заявлений до 90% от общего числа. Четвертый показатель - оказание помощи особо нуждающимся. Для этого предпологалось повысить адресность выплат и социальных пособий с учетом критериев нуждаемости с 82,4% до 83%.

«Адресность – наиболее эффективный инструмент снижения уровня бедности, поскольку социальные пособия и выплаты осуществляются исходя из реальной нуждаемости граждан. Адресные меры социальной порддержки, реализуемые министерством, по итогам года были предоставлены получателям на сумму почти 7,5 млрд рублей», –подчеркнул спикер Минтруда РТ.

Пятой целью ведомства стало обеспечение материальной поддержкой семей путем содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан и обеспечения приоритетной занятости 85% подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних.

«В 2021 году трудоустроено 13,2 тыс. несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учебы время. Из бюджета республики выделено 31,2 млн рублей, которые направлены на выплату материальной поддержки несовершеннолетним, трудоустроенным через центры занятости», – пояснил Валиуллов.

Шестой целью было трудоустройство не менее 35% граждан пенсионного возраста, обратившихся в службы занятости за содействием в поиске работы. В общественном обсуждении целей и задач в дистанционном режиме приняли участие члены общественного совета при Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, эксперты и жители республики.