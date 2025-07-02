Социолог заявила, что КОИБы на выборах исключают возможность фальсификаций

Внедрение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) в Татарстане – это важный шаг на пути к более прозрачным и современным выборам. Эти устройства значительно снижают влияние человеческого фактора и повышают скорость подсчета голосов, считает профессор, доктор социологических наук, директор ИСФНиМК Мария Ефлова.

«КОИБы исключают возможность фальсификаций и ошибок человеческого фактора. Это оборудование не подключается к Wi-Fi, поэтому данные защищены от утечек и вмешательства третьих лиц. Кроме того, КОИБы значительно ускоряют процесс обработки бюллетеней, что экономит человеческие и временные ресурсы. А время – это самый важный ресурс в жизни», – заявила собеседница «Татар-информа».

Социолог также подчеркнула, что информирование избирателей о преимуществах КОИБов крайне важно, чтобы повысить доверие к электронным технологиям в голосовании.

По оценке Ефловой, такие системы делают выборы не только более безопасными и точными, но и удобными для организаторов и участников процесса.

Ранее сообщалось, что в Татарстане КОИБы применят на 44 избирательных участках.

Подробнее о том, как работает технология КОИБ и чем она отличается от традиционного подсчета голосов, читайте в материале «Татар-информа» «Дорогой нашему сердцу избирательный бюллетень можно доверить цифровым технологиям».