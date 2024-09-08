Социолог Виктор Потуремский: Общество считает, что власть работает эффективно

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Социологические исследования показывают, что россияне достаточно высоко оценивают работу власти. В целом общество считает, что власть работает эффективно, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга, социолог Виктор Потуремский на пресс-конференции в Едином информационном центре.

«Пока еще рано подводить итоги выборов, голосование идет. Оно закончилось на Дальнем Востоке, но в целом явка находится в предсказуемых коридорах. То есть нужно учитывать региональные историю, традицию, политическую культуру. Например, Кузбасс традиционно показывает высокую явку. Это же характерно и для Татарстана», – рассказал спикер.

Потуремский отметил, что сейчас жители России находятся в «ситуации после мартовских выборов», которую социологи определили как «путинское большинство». «То есть у российского общества очень высокая сплоченность. Мы это видим и на региональном уровне. В частности, в Татарстане», – подчеркнул он.

Спикер добавил, что основной «рамкой» в общественном мнении остается специальная военная операция. «СВО задает повестку и выдвигает особые требования к власти. Прежде всего это выполнение властью своих обязательств, забота о семьях мобилизованных и контрактников на региональном уровне», – пояснил он.

По словам социолога, власть и политическая система находятся под пристальным вниманием со стороны избирателей. «Люди не просто хотят, чтобы власть сделала что-то хорошее и важное, у них есть достаточно точное представление об образе результатов: как должно быть, что нужно сделать. И власть должна учитывать мнения граждан. Это запрос на прямую коммуникацию, на взаимодействие населения с властью. Это все специфика этого года», – заключил он.

В Татарстане сегодня проходят выборы депутатов Государственного Совета VII созыва. Пятьдесят депутатов будут избраны по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

ЦИК республики зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

В целом выборы проходят в 83 регионах России с 6 по 8 сентября. Россияне выбирают губернаторов и депутатов региональных парламентов, а также голосуют на довыборах депутатов Госдумы.