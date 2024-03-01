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Социолог: Путин в Послании отметил роль каждого человека в жизни страны
В Послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию говорилось не только о реализации новых национальных проектов, но и о роли каждого человека в жизни нашей страны. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.
«Послание длилось 2,5 часа, но слушалось на одном дыхании. Президент анонсировал новые нацпроекты: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь». Прозвучало убедительное высказывание, что программы - это не километры и тонны. Это, в первую очередь, люди. Важна роль каждого человека в жизни страны», - сказала она.
Спикер отметила, что пристальное внимание Президент России уделил дальнейшему развитию высшей школы. Также были анонсированы новые программы по социальной поддержке, как отдельных граждан, так и социальных групп, которые находятся в сложной ситуации. Говорилось и о поддержке регионов, выравнивании качества жизни.
«В заключение было сказано, что семья имеет больше значение, и мы все живем в одной большой семье», - подчеркнула Ефлова.
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