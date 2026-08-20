Социолог: «Пока шанс пройти 5% барьер в Татарстане есть только у двух партий»

В Казани состоялось заседание Экспертного клуба «Волга». Его тема – «Татарстан накануне выборов в Госдуму: общественные ожидания и настроения». В числе экспертов – российские политологи и социологи, политические обозреватели и представители публичной политики.

В ходе заседания участники клуба обсудили предвыборную кампанию и перспективы политических партий на вхождение в новый состав Государственной Думы, выборы в которую состоятся 18-20 сентября.

По данным последнего социологического исследования, проведенного ФОМ-Татарстан, прийти на выборы собираются 74,2% опрошенных. Комментируя эти цифры, Мария Ефлова, социолог, директор Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, отметила:

«У людей такой же уровень социальной активности, настроений, политической активности, как и в прошлом году. Отдельно можно отметить динамику в настроениях молодежи: она активно включается в работу гражданского общества, в волонтерские движения и разнообразные общественные активности - от помощи животным до помощи участникам Специальной военной операции».

Комментируя прогнозы о результатах голосования, Мария Юрьевна согласилась с тем, что Рустам Минниханов, который возглавляет региональный список «Единой России», вносит значимый вклад в поддержку партии:

«Рустам Нургалиевич – безусловный политический лидер Татарстана, и, когда он возглавляет региональный список партии, он фактически делится с ней тем доверием, которое есть у него лично в Татарстане. Минниханова поддерживает основная часть избирателей, он включен в социальные и политические процессы не только в Казани и в Татарстане, но и в России в целом».

В ходе заседания эксперты отметили, что пока в Татарстане по данным социологических исследований уверенно 5%-й барьер проходят только две партии – «Единая Россия» и КПРФ, а ЛДПР находится на грани 5%. Отвечая на вопрос о том, чем это объясняется, политолог и регионовед Михаил Виноградов отметил:

«Мы видим элементы кризиса в кампаниях целого ряда партий. Буквально несколько дней назад в репутационном кризисе, связанном с партией «Яблоко», оказались сразу три партии – ЛДПР, «Справедливая Россия» и партия «Родина».

Виноградов подчеркнул, что выборы в этом году проходят не в самой комфортной атмосфере, растет количество тем, по которым нет однозначного легкого ответа или которые вызывают тревогу у жителей. Несмотря на это, Татарстану удается не стать заложником этого большого негативистского тренда, и Республика продолжает действовать прагматично, поддерживать своих кандидатов, понимая, что они обеспечивают влияние и лоббирование интересов на федеральном уровне.

Эксперт Павел Данилин остановился на участии непарламентских партий и их шансах на предстоящих выборах. Ключевой вопрос – причины произошедшего на прошлой неделе снятия партии «Яблоко» с предвыборной гонки:

«Партия «Яблоко» перестала быть организацией, в которой допустимо состоять любому уважающему себя политику. Из партии ушли все политики, которые понимали, что партия становится деструктивным оружием в руках иностранных акторов».

Говоря о том, какие требования общество предъявит новому составу Государственной Думы, Данилин отметил:

«Даже после окончания СВО конфликт с глобальным Западом не прекратится. Работать снова придется в сложных условиях. У нового созыва задачи развития будут стоять на первом месте, но на втором месте будут по-прежнему стоять вопросы обеспечения безопасности».

Эксперты клуба «Волга» сошлись во мнении, что в Татарстане предвыборная кампания проходит в конструктивном ключе: все кандидаты зарегистрированы, агитационная кампания началась спокойно, без скандалов и грязных технологий