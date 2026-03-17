Социолог Мукомель: «Большинство крымчан тяготели к России»

Большинство крымчан изначально связывали себя с Россией. Об этом в преддверии Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией сообщил главный научный сотрудник Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель.

«Если говорить о тех ожиданиях, которые были сразу после присоединения Крыма, то эти ожидания были очень высокие. По сути дела, подавляющее большинство крымчан тяготели к России и были русскоязычными, а знание украинского языка было на минимальном уровне», – подчеркнул эксперт в эфире «Радио 1».

Он отметил, что экономическая ситуация менялась постепенно. В некоторых сферах, прежде всего в медицине и бюджетной отрасли, улучшения стали заметны достаточно быстро. Мукомель отметил, что зарплаты, особенно у медицинских работников, резко выросли, а организация медицинского обслуживания и снабжение стали лучше.

«Сейчас, конечно, дороги в Крыму существенно лучше, чем были тогда», – добавил социолог, подчеркнув, что участие российских регионов в развитии полуострова сыграло значительную роль, несмотря на временные трудности.

Эксперт также отметил, что туризм остается важной частью экономики Крыма, хотя логистические ограничения влияют на поток отдыхающих. По его словам, часть жителей столкнулась с трудностями адаптации и ведения бизнеса, но при стабилизации внешних условий многие проблемы можно решить.