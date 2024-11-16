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Социолог КФУ: Дети не видят особой разницы между общением в онлайне и оффлайне
У представителей младших и старших поколений очень разнится подход к коммуникации — дети уже не видят особой разницы между общением в онлайне и оффлайне. Об этом заявила заместитель директора по научной деятельности Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».
«Между нами и нашими детьми разница больше, чем между нами и родителями», — подчеркнула доктор социологических наук.
Кроме того, Ефлова заметила, что «молодежь более ориентирована на саморазвитие, среди них много самозанятых». «На молодых людей и детей накладывает сильный отпечаток цифровизация», — добавила она.
Среди активных на данный момент поколений исследовательница упомянула поколение бэби-бумеров (1946–1964 годов рождения), поколения X (1965–1980 годов рождения), Y (1981–1996 годов рождения), Z (1997–2012 годов рождения) и Альфа (начиная с 2013 года рождения).
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