Социолог из Татарстана назвала слова о консолидации общества проектированием желаемого

Заявления о консолидации общества сейчас — это лишь словесное проектирование желаемого. Почему на самом деле общество разделено, объяснила замдиректора фонда «Общественное мнение — Татарстан» Елена Бондаренко.

По ее словам, часть общества в России действительно консолидирована вокруг темы СВО, однако другая живет «совершенно в другом измерении». В пример она привела «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.

«И экономисты говорят о росте потребления развлекательного контента в России. Люди стали чаще <...> ходить в рестораны», — заметила Бондаренко в интервью «Татарстан-24», отметив, что таким образом люди «заедают» стресс.

Причем такая ситуация наблюдается повсеместно — от Москвы и Петербурга до Дальнего Востока. «Большая часть населения пытается заесть стресс, развлечься, отвлечься от новостной повестки», — добавила она.

По мнению социолога, причиной такого поведения россиян стало отсутствие идеологии, так и не сформулированной после развала Советского Союза.

Однако сейчас, в сравнении с оценками 90-х и 00-х, молодежь становится активнее, стряхивает с себя безразличие и стремится к равенству возможностей и справедливости. Также среди нее высок запрос на идеологические моменты, способствующие сплочению.

«10-20 лет назад были очень активные пожилые, они были готовы кидаться на баррикады за родину, а молодежь была очень пассивной. Последние события и тот стресс, который испытала молодежь <...>, привел ее к пониманию того, что должны быть какие-то скрепы, как вы говорите. В обществе должна быть цель. Ведь никто до этих пор молодежи не объяснял, ради чего это, почему это происходит. Сейчас „Движение Первых“ пытается быть заменой комсомола, пионерии», — объяснила Бондаренко.

Однако, по ее словам, процесс еще находится в зачаточном состоянии.