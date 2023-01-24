Социолог Ильдарханова: Женщины из Татарстана вступают в брак раньше, но рожают позже

Жительницы Татарстана вступают в брак раньше, чем жительницы других регионов России, но при этом рожают детей позже. Результаты демографического мониторинга по республике привела доктор социологических наук, директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ Чулпан Ильдарханова на итоговом заседании коллегии Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«Парадоксом семейного поведения женщин из Татарстана является то, что в брак наши невесты вступают в 28 лет, раньше, чем в целом по России, где возраст невесты в среднем составляет 30 лет, а рожают ребенка татарстанские женщины позже — в 29 лет. В других регионах страны это событие происходит раньше — в 28 лет», — рассказала социолог.

Докладчица отметила, что потенциально каждая семья Татарстана может быть многодетной, но «при более раннем старте деторождения». Она также представила интересные статистические данные.

На 1 января 2022 года численность возрастной группы от года до трех лет в Татарстане была наибольшей для прогнозируемого периода до 2058 года, она составляла 130 тыс. человек. По расчетам Центра семьи и демографии ожидается, что численность этой категории населения будет постепенно снижаться и к 2035 году достигнет 99 тыс. человек, что на 24% меньше уровня 2022 года.

«В дальнейшем за счет рождения детей у достаточно многочисленной группы молодежи, появившейся на свет при содействии материнского капитала, так называемых „путинских детей“ (программа реализуется по инициативе Президента РФ Владимира Путина с 2006 года — прим. Т-и), ожидается рост данного показателя до 114 тыс. детей к 2045 году, что на 12% меньше уровня этого года. Далее прогнозируется снижение этого показателя до 91 тыс. к 2058 году, что на 30% меньше уровня 2022 года», — проинформировала Ильдарханова.