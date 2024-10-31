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Происшествия 31 октября 2024 11:01

Сочинские полицейские поймали 20-летнего «обнальщика» мошенников из Татарстана

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Сочинские полицейские задержали 20-летнего татарстанца за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба городского УВД.

Согласно материалам дела, жителю Ростова-на-Дону поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником мобильной компании. Мошенник, ссылаясь на необходимость продления контракта на услуги связи, уговорил мужчину сообщить ему коды из полученных смс. Затем мужчине позвонил якобы сотрудник банка, сообщив о входе в его аккаунт на портале «Госуслуги» с постороннего устройства и подаче заявок на кредиты.

После этого мужчина снял со своих счетов все накопления, взял кредит и перевел на указанные мошенниками «безопасные счета» сумму около 1,6 миллиона рублей.

Полицейские задержали 20-летнего владельца счета в Республике Татарстан. Выяснилось, что парень предоставил подельникам данные своего банковского счета, на который впоследствии потерпевший перевел деньги. Затем татарстанец снял все деньги и передал их сообщникам.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

#Мошенничество
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