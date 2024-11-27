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Социальных предпринимателей РТ пригласили на форум «Мой бизнес. Во благо»
8 декабря в Казани состоится форум для социальных предпринимателей «Мой бизнес. Во благо». Мероприятие будет бесплатным — его проведут в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили в Минэкономики РТ.
Участники смогут обменяться опытом, расширить сети контактов. Главная идея форума — показать, как бизнес может развиваться и приносить прибыль, одновременно решая социально значимые задачи.
Предпринимателей ожидают выступления опытных экспертов, интерактивные мини-воркшопы, бизнес-игра, выставка проектов. Также на площадке будут представлены менторские гостиные, где участники смогут индивидуально пообщаться с экспертами и спикерами. С этой же целью будут организованы small talk во время фуршета или большого нетворкинга.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте. Место проведения — IT-парк (улица Петербургская, 52).
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