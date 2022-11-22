Социальный рост: В бюджете России 2023 – 2025 учтены поправки «Единой России»

Госдума РФ приняла во втором чтении бюджет страны с поправками от «Единой России», которые касаются социальной поддержки, образования, здравоохранения, развития села и центров занятости. Документ предусматривает увеличение расходов на социальную сферу на триллион рублей. В первую очередь, возрастают расходы на поддержку семей с детьми, – сообщает информационный центр партии.

«Вместо семи различных пособий, которые выплачивались из различных источников, будет введено единое пособие. Его будет гораздо легче оформить. Достаточно просто заполнить заявление на портале Госуслуг либо непосредственно в отделении Пенсионного фонда или, предположим, в МФЦ. Оно будет соответствовать в зависимости от имущественного положения семьи либо 50, либо 75, либо 100 процентам от величины прожиточного минимума», – отметил координатор направления «Хорошая работа – достаток в доме» народной программы «Единой России», заместитель руководителя думской фракции Андрей Исаев.

Повысится минимальный размер оплаты труда, минимальный средний размер пенсии, прожиточный минимум. Почти на 12 процентов будут проиндексированы социальные выплаты, материнский капитал.

Татарстан находится в общероссийском тренде. Порядка 80 процентов расходов региональной казны связано с социальными обязательствами. Законопроект о бюджете принят Госсоветом и направлен на подписание Президенту Республики.

«Ко второму чтению бюджета Татарстана поступило большое количество предложений – порядка 700. Здесь дополнения и от депутатов, и от республиканского Правительства. В частности, Правительство Татарстана представило свои предложения по дополнительному финансированию из федерального бюджета, речь идет о сумме в 9 миллиардов рублей. Вот почему в совокупности со всеми поправками бюджет республики заметно увеличил доходную и расходную части. Все эти дополнения в основном связаны с социальным развитием нашего региона. В бюджете на будущий год расходы на социалку составляют порядка 80 процентов от общего объема. Начатое в предыдущие годы финансирование строительства и капитального ремонта объектов социальной и культурной сферы обязательно продолжится. Однако дефицит бюджета остается прежним. Надо помнить, что структура бюджета такова, что его выполнение потребует очень серьезных усилий. 2023 год обещает быть одним из самых сложных за последние годы», – заявил депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

Что же касается федерального бюджета, то по инициативе «Единой России» дополнительные 2,5 миллиарда рублей будут направлены на организацию профессионального обучения и дополнительного профобразования; 1,4 миллиарда на обучение талантливых школьников старших классов программированию. Плюсом 450 миллионов рублей пойдут на программу развития молодежного предпринимательства, а 250 миллионов – на обучение участников студотрядов рабочим специальностям.

Отдельное внимание «Единая Россия» уделяет теме занятости. Ко второму чтению по инициативе партии на это направление заложено еще 2,7 миллиарда.

«Мы предполагали, что структурная перестройка экономики, связанная с санкциями, может достаточно болезненно ударить по людям. Договорились с Минтруда, и были выделены дополнительные средства, чтобы проводить переквалификацию людей, которые не потеряли работу, но находятся под угрозой потери. Это показало себя крайне эффективно. Поэтому мы сочли необходимым добавить 2,5 миллиарда на переквалификацию, повышение квалификации работников, которые не являются безработными», – отметил Андрей Исаев.

Еще одна важная тема, которую дополнительно финансово обеспечила «Единая Россия», – средства на социальный контракт.

«Мы предложили добавить на социальный контракт сверх того, что было запланировано, еще 7,5 миллиардов рублей именно под углом занятости. При этом мы увеличиваем те средства, которые человек сможет получить на открытие собственного дела, до 350 тысяч разово, на ведение собственного приусадебного хозяйства – до 200 тысяч. Мы предполагаем, что этой популярной мерой смогут воспользоваться ежегодно по 400 тысяч человек», – сказал Андрей Исаев.

Вырастут в бюджете и расходы на здравоохранение: в рамках второго чтения они по сравнению с 2019 годом увеличены в 2 раза. А по сравнению с 2022 годом рост составляет 1 триллион рублей.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023 – 2025 годы принят в первом чтении 26 октября. Фракция «Единой России» консолидировано проголосовала в его поддержку.