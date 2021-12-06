Социальный отдел в исполкоме Нижнекамского района РТ возглавил челнинец

Заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района РТ по социальным вопросам назначен Айзат Махмутов, который в пятницу покинул должность начальника Управления по делам молодежи Набережных Челнов. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Спикер рассказал, что Айзат Махмутов имеет педагогическое образование. Для Нижнекамска он не чужой человек, ранее работал директором нижнекамской школы №21.

«Айзат Гамирович также работал директором „Гимназии №29“, с 2020 года возглавлял Управление по делам молодежи Набережных Челнов. Тот опыт работы, который вы имеете, поможет выстроить структуру в Нижнекамске. Важно, чтобы социальный блок был в задоре и тренде, важно привлекать молодые кадры. Важно сделать так, чтобы в Нижнекамске оставались молодые люди и город был молодым всегда», — сказал Муллин.

Он пожелал успехов новому руководителю и потребовал в течение месяца доложить о планах работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинец Айдар Гарифуллин назначен начальником Управления образования в Нижнекамске.