Социальный фонд Татарстана рассказал о повышенном пенсионном стаже за участие в СВО

Участники специальной военной операции из Татарстана имеют право на льготы при назначении гражданской пенсии. Об этом «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Речь идет о повышенном пенсионном стаже, при котором период участия в специальной военной операции засчитывается в стаж в двойном размере, и использовании повышенных пенсионных коэффициентов — 3,6 в год. Период участия в специальной военной операции будет учитываться и при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж», — пояснил он.

Это означает, что право на страховую пенсию по старости может появиться на два года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но не ранее достижения мужчинами возраста 60 лет, а женщинами — 55. Льготой могут воспользоваться мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, и женщины со страховым стажем в 37 лет.

«Исключение предусмотрено в отношении тех, кто стал инвалидом вследствие увечья или заболевания, полученного в период пребывания в добровольческих формированиях. Добровольцам, получившим инвалидность, назначается пенсия по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению», — подчеркнул Вафин.

В частности, инвалиды первой группы получают пенсию в размере 21,4 тыс. рублей, второй группы — 17,8 тыс. рублей, а третьей группы — 12,5 тыс. рублей. Размер пенсии увеличивается, если доброволец воспитывает детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок очно учится в вузе или техникуме. Надбавка устанавливается в зависимости от размера назначенной пенсии по инвалидности, но не более чем на трех иждивенцев.

Стоит отметить, что гражданские пенсии военнослужащим назначает Социальный фонд при достижении пенсионного возраста. Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, которые выходят на пенсии раньше, такие выплаты назначают в кадровых подразделениях по месту службы.

Как пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Отделения Социального фонда РФ по РТ, по федеральному закону военным пенсионерам право на страховую часть трудовой пенсии по старости в 2023 году предоставляется при наличии нескольких условий.

«Во-первых, страховой стаж должен быть не менее 14 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент, должен составлять не менее 25,8. Во-вторых, военнослужащий должен достичь пенсионного возраста, который в этом году с учетом переходного периода составляет для женщин не менее 56,5 года, а для мужчин — 61,5 года», — подчеркнули в пресс-службе Отделения СФР по РТ.

В ведомстве также объяснили, что для учета страховых взносов во время работы в гражданских учреждениях при назначении второй пенсии военный пенсионер должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования.

Сведения о гражданском стаже, начисленных страховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в СФР и будут определять право на страховую пенсию. Для назначения такой пенсии необходимо обратиться в МФЦ, Социальный фонд или подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.