Жители РТ на 18% чаще обращались в ПФР и Фонд социального страхования в 2022 году

В 2022 году отделениями фонда Социального страхования и Пенсионным фондом России по Татарстану было оказано более 1,1 млн государственных услуг, из которых 81,8% предоставлены в электронном виде. Об этом сообщил сегодня управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на первой коллегии ведомства.

«Количество обращений граждан в клиентские службы фонда по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 18%. Столь высокий процент увеличения обращений граждан связан с расширением перечня государственных услуг, оказываемых фондом», — отметил он.

Региональное отделение Фонда социального страхования активно внедряло в жизнь все новые решения, позволяющие сделать социальные услуги более доступными для получателей. Всего в 2022 году было принято более 557 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг, из них в электронном виде — более 490 тыс.

Отделения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в 2022 году работали в тесном сотрудничестве с МФЦ. Результатом совместной работы стало увеличение количества обращений в МФЦ по услугам фондов. За 2022 год через филиалы МФЦ поступило 220 тыс. таких обращений.

Стоит отметить, что Социальный фонд России был создан путем реорганизации Пенсионного фонда с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования. Решение об объединении принято Президентом России Владимиром Путиным в целях усовершенствования социальной сферы. С 1 января 2023 года Фонд пенсионного и социального страхования России официально начал работу во всех регионах страны.