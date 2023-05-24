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Социальный фонд России по Татарстану: за 16 лет размер маткапитала вырос в три раза
За 16 лет реализации в России программы материнского (семейного) капитала его размер вырос в три раза – с 250 тыс. до 775 тыс. рублей. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире в соцсети управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.
«С начала реализации федерального закона от 29 декабря 2006 года о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, в Татарстане выдано более 380 тыс. сертификатов на государственный семейный капитал. На протяжении многих лет в программу вносились изменения, цель которых – максимально облегчить семьям получение сертификатов и распорядиться его средствами», – сказал он.
Сумма маткапитала индексируется ежегодно. В результате за 16 лет реализации программы вместе с детьми рос и размер маткапитала, добавил спикер.
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