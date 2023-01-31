Социальный фонд России по Татарстану сообщил об индексации маткапитала на 11,9% в феврале

Размер материнского капитала в 2022 году составил 524 тыс. рублей. С 1 февраля 2023 года он будет проиндексирован на 11,9%. Об этом сообщил сегодня управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на первой коллегии ведомства, которая открылась в Казани.

«Материнский капитал – самая крупная в денежном выражении мера социальной поддержки при рождении детей. Его размер в 2022 году составил 524 тыс. рублей. В таком размере получили капитал семьи, в которых родился первый ребенок начиная с 2020 года. Если же у семьи ранее не возникало права на материнский капитал, то, в случае появления второго или последующих детей, размер господдержки составил 693 тыс. рублей», — проинформировал он.

С начала реализации программы материнского капитала в регионе оформлено порядка 386 тыс. сертификатов. В течение последних трех лет сертификат оформляется в проактивном порядке. В 2022 году Пенсионным фондом в беззаявительном порядке было оформлено 23,5 тыс. сертификатов на материнский капитал и 35,5 тыс. индивидуальных лицевых счетов новорожденным детям. Оба документа поступают в личный кабинет мамы малыша на Едином портале госуслуг практически сразу после оформления свидетельства о рождении ребенка.