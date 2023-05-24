Вафин объяснил татарстанцам, как получить маткапитал в «проактивном режиме»

Сертификаты на маткпитал выдаются в проактивном режиме. Однако такой порядок не распространяется на семьи с приемными детьми. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире в соцсети управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«С 2020 года сертификаты на маткапитал выдаются в проактивном режиме, без посещения гражданами фонда. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в фонд из государственного реестра записи актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе социального фонда и направляются в «личный кабинет» мамы на сайте СФР или на портале госуслуг», – сказал он.

Спикер пояснил, что для получения электронного сертификата его владельцу необходимо иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. В результате семьи быстрее получают маткапитал и не тратят усилия на его оформление. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно.

«Привычный заявительный порядок оформления сертификатов сохраняется только для семей с приемными детьми, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители», – отметил Вафин.