Соцфонд России по РТ назвал условия для выплаты маткапитала отцу ребенка

Получить материнский (семейный) капитал может не только мама, но и отец ребенка. Воспользоваться этим правом он может при определенных условиях, заявил в прямом эфире в соцсети управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Право на материнский (семейный) капитал есть и у отца ребенка, имеющего российское гражданство, если он – единственный усыновитель второго, третьего и последующего ребенка, – пояснил он. – Решение суда об усыновлении должно вступить в законную силу с 1 января 2007 года. Кроме того, право имеет папа – единственный усыновитель первого ребенка, решение суда об усыновлении которого вступило в законную силу с 1 января 2020 года».

Спикер добавил, что «если у матери прекращается право на материнский капитал», то отец может на него претендовать, независимо от наличия гражданства России.

«Если у родителей или у усыновителей прекратилось право на дополнительную меру господдержки, это право возникает у несовершеннолетнего ребенка, либо у детей в равных долях или у совершеннолетнего ребенка, обучающегося очно, до достижения 23 лет», – объяснил Вафин.