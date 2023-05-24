Социальный фонд России по РТ напомнил пять способов распоряжения средствами маткапитала

Самым популярным направлением использования средств материнского (семейного) капитала из пяти возможных в Татарстане остается улучшение жилищных условий. Об этом сообщил сегодня в прямом эфире, организованном в социальной сети, управляющий Отделением Социального фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Законодательством предусмотрено пять способов распоряжения материнским (семейным) капиталом (МСК). Это ежемесячная выплата из средств МСК, улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия мамы, социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Самым популярным направлением в регионе по-прежнему остается улучшение жилищных условий», — рассказал он.

Вафин пояснил, что направить маткапитал на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку, в связи с рождением или усыновлением которого возникло право на МСК, исполнилось три года.

«Исключением является уплата первоначального взноса по жилищному кредиту и направление средств МСК на погашение жилищного кредита», — уточнил спикер.

Если покупка дома или дачи оплачивается из средств МСК, то на момент совершения сделки объект должен иметь статус жилого помещения.

Эдуард Вафин ответил на вопросы жителей республики о программе маткапитала, которые зафиксировал ЦУР Татарстана в социальных сетях. Трансляция шла на странице Социального фонда России по РТ в соцсети.