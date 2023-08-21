Социальный фонд рассказал, кто получает повышенные пенсии в Татарстане

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Более 140 тыс. пенсионеров Татарстана старше 80 лет получают пенсию в повышенном размере. Когда и как повышается размер фиксированной выплаты пенсии по старости, рассказали в пресс-службе Социального фонда России по Татарстану.

«Как только пенсионеру исполняется 80 лет, фиксированная часть пенсии удваивается. В настоящее время таких получателей по республике насчитывается более 140 тыс. человек. К примеру, если сегодня пожилому человеку исполнилось 80 лет, то со следующего месяца он будет получать удвоенную фиксированную часть пенсии и доплату за этот месяц, с момента наступления дня рождения», — пояснили в пресс-службе ведомства.

С 1 января 2023 года размер фиксированной выплаты пенсии по старости без повышения составляет 7,5 тыс. рублей. Для 80-летних получателей страховой пенсии размер фиксированной выплаты увеличивается вдвое и составляет в 2023 году более 15 тыс. рублей. Перерасчет производится в беззаявительном порядке. При переездах пожилых людей их пенсионные дела передаются в социальный фонд по месту нового жительства. При этом надбавка устанавливается только получателям страховой пенсии по старости.

«Страховая пенсия назначается с учетом стажа и заработка. А еще у нас есть госпенсии, по потере кормильца, социальные пенсии и по инвалидности», — добавили в пресс-службе.

К социальной пенсии по старости или пенсии по инвалидности такое повышение законом не предусмотрено. Получатели пенсии по случаю потери кормильца также не имеют права на данное повышение. Инвалидам первой группы при наступлении 80 лет фиксированная выплата также не удваивается, поскольку они получают аналогичную выплату.

Кроме того, независимо от вида получаемой пенсии за человеком старше 80 лет можно оформить выплату по уходу. Ухаживающему человеку устанавливается ежемесячная выплата в размере 1,2 тыс. рублей. При этом средства перечисляются гражданину, за которым ухаживают, вместе с пенсией. Для оформления компенсации по уходу нужно подать заявление на портале госуслуг, в клиентскую службу СФР либо МФЦ.