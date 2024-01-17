Социальный фонд рассказал, как подать заявление на продление единого пособия в 2024 году

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Чтобы продлить выплату единого социального пособия в новом году, татарстанцам нужно заново подать заявление в Социальный фонд. Сделать это можно в течение месяца до конца срока установленной ранее выплаты. Об этом рассказали в пресс-службе отделения Социального фонда по РТ.

«Для первых получателей пособия, которым оно было оформлено в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре 2023 года. Тем, кто получил одобрение на выплату пособия в феврале, марте и позднее, нужно обращаться не ранее чем за месяц до окончания выплат. Всего по Татарстану пособия получают родители более 200 тыс. детей. Размер стопроцентной выплаты составляет 12,7 тыс. рублей, 75% — 9,5 тыс. рублей, 50% — 6,3 тыс. рублей», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе.

Единое пособие назначается в России с 2023 гола сроком на 12 месяцев. Подать заявление на его оформление можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Социального фонда. Заявление на продления пособия можно подать и позднее указанных выше сроков. Однако в таком случае выплата не будет непрерывной, а в случае одобрения обращения меру господдержки предоставят с месяца подачи заявления.

При продлении пособия специалисты Социального фонда проверяют доходы и имущественную обеспеченность семей, чтобы определить их нуждаемость в социальной поддержке. Заявления рассматриваются в течение десяти рабочих дней. В случае успешного продления выплаты родители будут ее получать в привычные сроки. При безналичном зачислении на счет в банке средства поступят третьего числа за предыдущий месяц, при доставке почтой – с 1-е по 25-е число за предыдущий месяц.