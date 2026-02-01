Социальный фонд проиндексировал более 40 выплат с 1 февраля

Социальный фонд России с 1 февраля проиндексировал более 40 видов социальных выплат и страховых пособий. Об этом сообщает РИА Новости, приводя информацию пресс-службы фонда.

Председатель Соцфонда Сергей Чирков пояснил, что индексация затронула широкий круг мер поддержки. Наибольшее число получателей – это граждане, которым назначены ежемесячные денежные выплаты. В эту категорию входят ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, люди с инвалидностью, чернобыльцы и другие льготники.

В пресс-службе уточнили, что ежемесячные выплаты инвалидам выросли и теперь составляют до 6,2 тыс. рублей в зависимости от группы. Выплата Героям Труда увеличилась до 76,5 тыс. рублей, а Героям России и СССР – превысила 103 тыс. рублей.

Также была проиндексирована программа материнского капитала. Размер выплаты на первого ребенка увеличился на 37 тыс. рублей и достиг почти 729 тыс. рублей. Сертификат на второго ребенка составил 963 тыс. рублей, а доплата за второго ребенка при уже полученной выплате на первого превысила 234 тыс. рублей. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом выросло до 11 563 рублей.

Чирков отметил, что индексация проводится соразмерно для разных социальных групп, независимо от оснований предоставления льгот – будь то инвалидность, рождение детей или участие в боевых действиях.

Глава Социального фонда подчеркнул, что все выплаты пересчитаны автоматически, и обращаться в ведомства для этого не требуется. Он также сообщил, что 3 февраля россияне получат единые пособия, размер которых был увеличен в январе.

Кроме того, проиндексирована единовременная выплата при несчастном случае на производстве – теперь она превышает 163,6 тыс. рублей. Максимальный размер больничного при травме или профессиональном заболевании составил 503 тыс. рублей, а предельное пособие при утрате трудоспособности достигло 125,8 тыс. рублей в месяц.