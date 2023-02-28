Социальный фонд объяснил, кому в Татарстане положена ежемесячная выплата из маткапитала

В 2023 году сумма ежемесячных выплат из средств материнского капитала для семей с низкими доходами увеличилась до 12,2 тыс. рублей. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«В 2022 году сумма ежемесячных выплат из средств материнского (семейного) капитала составляла 11,8 тыс. рублей, а с января 2023 года – 12,2 тыс. рублей. Эта выплата не индексируется, она зависит от величины прожиточного минимума. Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала оформили на сегодняшний день 14 тыс. заявителей из Татарстана», – проинформировал он.

Вафин напомнил, что ежемесячные денежные выплаты из средств маткапитала для семей с низкими доходами появились в 2018 году. Заявление на выплаты семьи могут подать в течение трех лет после рождения второго ребенка. Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необходимо взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная величина не превышает двухкратного прожиточного минимума на душу населения в Татарстане в 2023 году, то выплата будет назначена.

Подробнее о реализации программы материнского капитала в Татарстане читайте в материале «Татар-информа» – Эдуард Вафин: «Любые схемы обналичивания маткапитала являются незаконными».