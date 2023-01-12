Социальный фонд начал принимать решения по заявлениям татарстанцев на единое пособие
Социальный фонд Татарстана начал принимать решения по заявлениям татарстанцев на выплату нового единого пособия. Об этом сообщил сегодня журналистам перед итоговым заседанием коллегии Минтруда РТ в Казани статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.
«С 1 января 2023 года запущен федеральный закон об осуществлении поддержки детей в возрасте до 17 лет. Социальный фонд Татарстана начал прием заявлений еще до Нового года на портале госуслуг. Сегодня он принимает заявления на выплаты на детей до 17 лет в штатном режиме. Более 90% заявлений жители республики подали в электронном виде. Уже принимаются решения по заявлениям. Эти пособия объединили шесть мер поддержки и обеспечивают нуждающиеся семьи необходимой помощью», — рассказал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что новое единое пособие введено для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин. Эта мера поддержки объединила существовавшие ранее виды выплат нуждающимся семьям и расширила их на новые категории получателей. Таким образом власти рассчитывают выстроить целостную систему поддержки семей, которая начинается с момента беременности и длится до момента, когда ребенок достигает 17 лет.