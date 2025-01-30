Социальные учреждения Казани получили более 1300 единиц ИТ-оборудования

«Казаньоргсинтез» за последние два года передал более 1,3 тыс. единиц современного ИТ-оборудования школам, детским садам, вузам и благотворительным организациям.

Директор школы №32 Кировского района Казани Лилия Сагдиева поблагодарила предприятие за оказанную поддержку.

«Мы заменили 15 процессоров, мониторов и клавиатуры в классе, где техника не обновлялась с 2005 года. Также получили принтеры для учителей, чтобы они могли печатать необходимые материалы для уроков. В школе также действует кружок по информатике для 5-х классов, где дети учатся анимации и монтируют фильмы, для них очень важны мощные процессоры. Выражаем искреннюю благодарность предприятию за помощь!» – отметила Сагдиева.

Дарить «вторую жизнь» технике начали еще в 2023 году, тогда помощь получили 14 учреждений. В 2024 году проект стал еще масштабнее – технику передали уже 26 учреждениям. Мониторы, процессоры, принтеры – все это оборудование уже выполнило свои задачи в компании, но по-прежнему остается рабочим и пригодным для дальнейшего использования.

«Для меня важно, что наш проект доказывает: «Казаньоргсинтез» – это не только лидер химической промышленности Татарстана, но и социально ответственное предприятие, готовое поддержать тех, кто нуждается в помощи. Особенно приятно получать благодарственные письма, подтверждающие, что наши усилия приносят реальную пользу», – рассказала руководитель группы управления ИТ-активами «Казаньоргсинтеза» Кристина Баранкова.

Эксперт группы поддержки рабочих мест предприятия Роман Шмуратов пояснил, что передаваемая техника не соответствует стандартам предприятия, но она идеальна для работы с офисными приложениями.

«Мы рады, что она продолжает служить и приносить пользу образовательным учреждениям», – добавил он.

«Собирать и передавать технику – это не просто работа. Это повод для счастья, возможность подарить радость другим. Видеть благодарность в глазах людей бесценно», – подчеркнула ведущий специалист группы управления ИТ-активами Луиза Гизатуллина.