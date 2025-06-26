Социальные счета и вклады начнут действовать в России с 1 июля

В России с 1 июля появятся новые банковские продукты – социальные счета и социальные вклады, предназначенные для получателей мер социальной поддержки. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Жанна Ивановская в беседе с РИА Новости.

По ее словам, с этой даты произойдут значительные изменения в сфере предоставления финансовых услуг. Новые счета и вклады смогут открыть только граждане, включенные в утвержденный правительством перечень получателей соцподдержки. Ивановская уточнила, что на остаток по социальному счету ежемесячно будут начисляться проценты по наивысшей ставке, действующей в банке для вкладов физических лиц сроком от одного месяца до одного года включительно.

Эксперт отметила, что один человек сможет оформить не более одного социального счета и одного социального вклада, причем в разных банках. При этом вклад ограничивается суммой в 50 000 рублей и открывается на срок в один год с возможностью автоматического продления еще на год. Все операции по таким продуктам будут осуществляться исключительно в рублях.

Также Ивановская пояснила, что оформить договор можно будет только через портал «Госуслуги», при наличии электронной подписи. В первое время социальные вклады обязаны будут предоставлять только системно значимые банки (СЗКО), а с 1 января 2027 года – все кредитные организации, входящие в систему страхования вкладов (ССВ). В связи с этим часть граждан, которые не являются клиентами СЗКО, не имеют доступа к «Госуслугам» или электронной подписи, не смогут сразу воспользоваться новыми возможностями.