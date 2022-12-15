Социальные проекты Банка ЗЕНИТ в Татарстане наградили премией RETAIL FINANCE

Банк ЗЕНИТ стал двукратным лауреатом ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS 2022 в номинации «Цивилизация». Разработанные банком образовательная инициатива «Школьный UPGRADE» и программа «Рефинансирование социального займа» отмечены жюри за высокую социальную значимость. Оба проекта были реализованы на территории Республики Татарстан.

«Приятно, что сразу два проекта Банка ЗЕНИТ вошли в число победителей. Мы уделяем высокое внимание инвестициям в развитие образованного, гармоничного общества. «Школьного UPGRADE» стал первой инициативой соучаствующего проектирования в образовательной среде Татарстана. Более 4 тыс. учеников и учителей пользуются новыми комфортными зонами.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS считается одной из самых значимых и авторитетных российских наград в сфере банковского ретейла. К наградам RETAIL FINANCE AWARDS 2022 были представлены самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке. Номинанты отбираются по нескольким критериям, среди которых новизна, перспектива, польза для клиентов и социальное значение.